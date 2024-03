2024-03-12 10:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن قائمقام الفجر مهدي المرشدي عن انجاز مراحل متقدمة من عملية إكساء وتبليط الشوارع في الحي العسكري التابع لقضاء الفجر وتأتي هذه الحملة ضمن مراحل خطة تنمية الاقاليم في المحافظة والتي اقرت عام 2023 انتهى(ا م)

