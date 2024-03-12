2024-03-12 10:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، وفدا قياديا من حركة ‏حماس الفلسطينية، برئاسة خليل الحية. وقال “حزب الله”، في بيان له، بأن “اللقاء بين السيد نصر الله، ووفد حماس، استعرض التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، وجبهات الإسناد”. وأضاف أن “اللقاء شهد أيضا مجريات المفاوضات القائمة من أجل […]

ظهرت المقالة نصر الله يستقبل وفدا من ‏”حماس” لبحث التطورات في غزة ومجريات المفاوضات مع إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.