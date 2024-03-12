2024-03-12 10:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد موقع لوباريزيان الفرنسي وجود انقسام كبير بين الأطباء والمؤسسات الصحية في فرنسا بخصوص مشروع قانون “القتل الرحيم” الذي كشف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن بعض عناوينه البارزة امس الاثنين. وينظم مشروع القانون الذي سيناقش في 27 مايو/أيار القادم داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، قضية “المساعدة على الموت”، في حالة الإصابة بمرض غير قابل […]

ظهرت المقالة مشروع قانون “القتل الرحيم” يفجر غضبا في فرنسا أولاً على ايرث نيوز.