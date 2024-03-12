ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع افتتاح بورصتي البلاد

2024-03-12 11:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150400 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 150150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 150350 دينارا مقابل الدولار، وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار.