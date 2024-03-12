دوري ابطال أوروبا.. برشلونة باختبار صعب وارسنال يسعى للريمونتادا

2024-03-12 11:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يدخل فريق برشلونة الاسباني بغياباته في اختبار صعب امام نابولي الايطالي، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، في دور الـ 16 من دوري ابطال أوروبا، فيما يسعى ارسنال الانكليزي للريمونتادا عندما يستضيف بورتو على ارضه.

ويستضيف برشلونة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا ثقيلًا على أرضه في ملعب "المونتجويك" حينما يواجه نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة قبل أن يتعادل فيكتور أوسيمين.

اما فريق آرسنال فهو يبحث عن الوصول الأول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حينما يستضيف، اليوم الثلاثاء، بورتو في إياب دور الـ 16 من التشامبيونزليج 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بخسارة الجانرز بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة ليقلب الموازين لميكيل أرتيتا.

المصدر: وكالات



