أوقفوا نزيف الدم.. عشرات الطلبة يتظاهرون بعد وفاة زميلة لهم على "طريق الموت"

2024-03-12 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

دعا طلاب كلية بلاد الرافدين الاهلية في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، لايقاف نزيف الدم فيما اسموه (طريق الموت) بالمحافظة.

وقال احمد بكر طالب، خلال تظاهرة نظمها العشرات من طلاب الكلية في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" طالبة صيدلة مرحلة أولى لقيت مصرعها، امس الاحد في حادث دهس بعد عبور الطريق الرئيسي امام مبنى الكلية في مشهد اثار غضب كل الطلبة ما دفعهم الى رفع الأصوات عاليا والمطالبة بايقاف نزيف الدماء على طريق الموت".

وأضاف طالب، ان "الوقفة الاحتجاجية تأتي من اجل المطالبة ببناء جسر للعبور ينقذ أرواح الطلبة من حوادث الدهس المتكررة والتي تخطف أرواح بين فترة وأخرى".

يذكر ان الشارع الرئيسي المار بالقرب من بوابة كلية بلاد الرافدين يشهد بين فترة وأخرى حوادث دهس تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف الطلبة.



