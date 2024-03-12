اتحاد المبارزة يعلن جاهزيته لاستضافة بطولتي العالم وآسيا

2024-03-12 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس الاتحاد المركزي للمبارزة جاهزية العراق لاستضافة بطولتي العالم وآسيا المقــررة إقامتها في بغداد شهر تشرين الأول المقبل، إضافة إلى احتضان منافسات غرب القارة، منوها بأنه سيعمل على معالجة وتنفيــذ جميع الملاحظات التي دونتها لجنة التفتيش الدولية التي زارت القاعات الرياضية في البلد.وقال زياد حسن في تصريح خص به صحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ،اليوم الثلاثاء ، إن " العراق جاهز لاستضافة بطولة آسيا من الرابع ولغاية الثاني عشر من تشرين الأول المقبل، ومنافسات كأس العالم للمدة من الثامن والعشرين من تشرين الأول ولغاية السابع من تشرين الثاني المقبل، ونسعى إلى جعل البطولتين متزامنتين مع بعضهما، ومتقاربتين في الوقت وتسهيل الأمور الإدارية والفنية وعملية توافد المنتخبات المشاركة".وشدد على "أهمية معالجة جميع الثغرات الفنية وجميع الملاحظات التي دونتها لجنة التفتيش الدولية التي زارت القاعات الرياضية وتوقفت عند قدرتها التنظيمية، لاسيما بعد وصول العديد من الأجهزة الرياضية المتطورة من مناشئ عالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحضيرات منتخباتنا الوطنية والأندية المحليــة ".وأضاف أن " اتحاده ماضٍ في متابعة برنامج الموهبة، لاسيما بعد موافقة اللجنة الأولمبية الوطنية على تخصيص الأموال اللازمة، عن طريق إقامة معسكرتدريبي خارجي في الكويت يستمر بحدود عشرة أيام بمشاركة (24) لاعباً، حيث تجرى التدريبات على فترتين صباحية ومسائية إضافة إلى خوض مباريات وتدريبات مشتركة مع المنتخب الكويتي الذي يعد من خيرة المنتخبات الآسيوية المتطورة".وختم تصريحه قائلاً " سيشهد العام الحالي (2024) أيضاً إقامة بطولة غرب آسيا في بغداد وسيتم تحديد موعدها خلال الاجتماع المقبل، مشــيداً بدعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية اللتين وفرتا جميع مستلزمات نجاح هذه البطولات ".