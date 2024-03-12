2024-03-12 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات اليوم الثلاثاء نظيره المغربي في صالة (مـولاي عبد الله) في إطار معسكره التحضيري المقام حالياً في الرباط والذي يسبق مشاركته في نهائيات كأس آسيا بنسختها الـ(17) التي تستضيفها تايلاند للفترة من الـ (17) ولغاية الـ (28)من الشهر المقبل.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الجهاز الفني لأسود الرافدين بقيادة المدرب البرازيلي(ريكاردو سوبرال كاكاو) يسعى للارتقاء بالجانبين البدني والخططي، عبر مواجهتين تجريبيتين تدخلان ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا، مستفيداً من قدرات منافسه المغربي الذي يقف حالياً في المرتبة الثامنة عالمياً بحسب التصنيف الدولي وفي صدارة منتخبات العرب وأفريقيا".يشار إلى أن منتخبنا سبق أن واجه نظيره المغربي في نهائي البطولة العربية التي جرت أحداثها في السعودية وخسر بنتيجة ثلاثة أهداف من دون مقابل ليتوج المنتخب المغربي بلقب المسابقة.