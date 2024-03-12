2024-03-12 12:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الثلاثاء، بنشوب حريق في مستشفى الالماني بمنطقة الجادرية بالعاصمة بغداد. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الحريق وقع داخل المستشفى قيد الانشاء، ضمن مواد مستهلكة ونفايات” مبينا ان “فرق الدفاع المدني تدخلت لمكافحة الحريق”. واضاف المصدر ان “قوة امني تمكنت من اعتقال شخص وضبط بحوزته 10 اختام لشركات مختلفة […]

ظهرت المقالة بغداد: حريق في مستشفى الالماني بالجادرية وشخص يطلق النار على نفسه محاولا الانتحار أولاً على ايرث نيوز.