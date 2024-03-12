2024-03-12 12:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ واجه الفنان المصري تامر حسني موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إعلان لشركة “شيبسي”، وهي واحدة من الشركات المدرجة ضمن قائمة المقاطعة.وهاجم الجمهور حسني بشكل لاذع، لدرجة أنهم أطلقوا حملة واسعة تدعو إلى إلغاء متابعته على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي، بحسب عدد من المواقع الإخبارية المصرية، […]

ظهرت المقالة تامر حسني يثير ضجة واسعة بعد طرح إعلان في أول أيام رمضان أولاً على ايرث نيوز.