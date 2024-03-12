2024-03-12 12:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قرر نادي كربلاء الرياضي، الاعتراض على حكم مباراة فريقه الكروي في مباراته المرتقبة أمام الزوراء في بطولة كأس العراق. وذكر النادي في بيان أن “الهيئة لنادي كربلاء أرسلت اعتراضها الرسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنة الحكام في الاتحاد وذلك لتسمية الحكم يوسف سعيد، حكماً لمباراة نادي كربلاء مع نادي الزوراء ضمن مباريات […]

ظهرت المقالة مستذكراً حالة سابقة.. كربلاء يعترض على حكم مباراته أمام الزوراء أولاً على ايرث نيوز.