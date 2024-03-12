2024-03-12 12:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خلصت دراسة أجرتها “رويترز” إلى أن التباين في توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية إزاء نمو الطلب على النفط، وهما أهم جهتين يترقب العالم تقاريرهما في هذا الصدد، صار الأكبر منذ 16 عاما على الأقل. وتعني هذه الفجوة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تمثل الدول المنتجة للنفط، ووكالة الطاقة الدولية، التي تمثل […]

ظهرت المقالة الأكبر منذ 2008.. تباين توقعات أوبك ووكالة الطاقة بشأن الطلب أولاً على ايرث نيوز.