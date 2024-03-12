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الأمن الوطني ينفذ حملات رقابية على الأسواق التجارية في عموم المحافظات

الأمن الوطني ينفذ حملات رقابية على الأسواق التجارية في عموم المحافظات
الأمن الوطني ينفذ حملات رقابية على الأسواق التجارية في عموم المحافظات
2024-03-12 12:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه حملات رقابية على الأسواق التجارية في عموم المحافظات لمنع المضاربين بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك ، فيما أشار إلى اتلاف 94 طناً من المواد الغذائية. وذكر الجهاز في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “مع حلول شهر رمضان المبارك واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نفذت […]

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