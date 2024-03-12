2024-03-12 12:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه حملات رقابية على الأسواق التجارية في عموم المحافظات لمنع المضاربين بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك ، فيما أشار إلى اتلاف 94 طناً من المواد الغذائية. وذكر الجهاز في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “مع حلول شهر رمضان المبارك واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نفذت […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني ينفذ حملات رقابية على الأسواق التجارية في عموم المحافظات أولاً على ايرث نيوز.