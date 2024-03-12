2024-03-12 12:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد عدنان درجال، يوم الثلاثاء، بأن مباراة منتخب العراق الوطني أمام نظيره الفلبيني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ستكون نقاطها بمنتهى الاهمية.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "نقاط اللقاء أمام الفلبين ضمن المجموعة السادسة التي تضم فيتنام واندونيسيا والفلبين الى جانب منتخبنا الوطني ستجعلنا بصدارة المجموعة وتؤهلنا إلى النهائيات مبكراً".

وبين ان "المنتخب العراقي يستعد للدخول في معسكر تدريبي بمدينة البصرة منتصف الشهر الحالي استعدادا للقاء منتخب الفلبين في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

وأشار إلى أن "عاملي الأرض والجمهور سيكونان مهمان بالمباراة الأولى في حسم النتيجة لصالحنا أكثر فضلا عن جاهزية اللاعبين واندفاعهم والرغبة الحقيقية في اجتياز المنتخب الفلبيني في المباراتين المقبلتين".

وتابع أن "ملعب المدينة جاهزة للقاء المرتقب بين المنتخبين وننتظر ان نرى مباراة ممتعة بحضورها الجماهيري والتشجيع المثالي الذي عودنا عليه الجماهير العراقية لعكس صورة مشرقة عن العراق".

ويخوض المنتخب الوطني العراقي مباراتين "ذهاباً - اياباً" أمام منتخب الفلبين يوم 21 آذار الحالي في البصرة، ويوم 26 من آذار الحالي في العاصمة الفلبينية مانيلا.