جنايات الرصافة: الحبس الشديد بحق اثنين من موظفي وزارة الصحة عن جريمة الاختلاس

2024-03-12 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأصدرت محكمة جنايات الرصافة ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق اثنين من موظفي وزارة الصحة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدانين قاموا باختلاس رواتب حماية وزارة الصحة كونهم اعضاء في لجنة استلام وتوزيع الرواتب".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 مع الاستدلال بأحكام المادة 2/132 منه".