النجف الأشرف تطلق حملة لمراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار

2024-03-12 12:36:01 - المصدر: واع

النجف الاشرف ـ واع ـ حيدر فرمانأعلنت مديرية الجريمة المنظمة في النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، اطلاق حملة لمحاسبة المتلاعبين باسعار بيع اللحوم والمواد الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.وقال مدير مكافحة الجريمية المنظمة العقيد محمد عبد الرضا هادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): انه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية، باشرت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف الأشرف بحملات تفتيشية منذ أسبوعين و لغاية الآن وضمن قاطع المسؤولية، من اجل استهداف الباعة المتلاعبين باسعار المواد".واضاف، ان "الحملة اثمرت عن رصد بعض المتلاعبين باستقرار اسعار المواد الغذائية واللحوم والاسماك"، مؤكدا "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".وتابع، ان "الحملة مستمرة لحين القضاء على هذه الظاهرة".