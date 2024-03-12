الثامنة تكشف العقبات التي تواجه موازنة 2024

2024-03-12 12:42:10 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة العقبات التي تحول دون تعديل مشروع قانون موازنة 2024 العراقية. لم تستطع الحكومة العراقية حتى الآن التغلب على عقبات تعديل موازنة 2024 وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب للقراءة الأولى. وعلمت قناة الثامنة، بعدم وجود أي تحرك سياسي في البرلمان العراقي للضغط على الحكومة لإرسال مشروع قانون موازنة 2024، وأن الأغلبية منشغلة بتعيين رئيس جديد للمجلس. وبحسب معلومات قناة الثامنة، فأن ارسال قانون موازنة 2024 إلى البرلمان العراقي يواجه عقبات عدة، منها مشكلة الدين الحكومي، وعدم استكمال خطط الوزارات بشأن المشاريع المتأخرة، وفارق قيمة الدينار مقابل الدولار، ويشكل عدم اكتمال تدقيق قائمة نفقات الوزارات في موازنة 2023