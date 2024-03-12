2024-03-12 12:42:10 - المصدر: منصة إيشان

دعا حاخام إسرائيلي إلى قتل نساء وأطفال غزة، معتبرا أن ذلك يأتي استجابة لتعاليم “الشريعة اليهودية” (هالاخا). وجاءت الدعوة على لسان الحاخام إلياهو مالي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخميس. ويرأس الحاخام المعهد الديني التوراتي “ييشيفاة شيرات موشيه” في مدينة يافا (وسط) التي يدرس بها طلاب يخدمون بالجيش […]

ظهرت المقالة حاخام إسرائيلي يدعو إلى قتل نساء وأطفال غزة طبقا للشريعة اليهودية أولاً على Eishan.