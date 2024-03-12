2024-03-12 12:42:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه حملات رقابية على الأسواق التجارية في عموم المحافظات لمنع المضاربين بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك، فيما أشار إلى إتلاف 94 طناً من المواد الغذائية. وقال الجهاز في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “مع حلول شهر رمضان المبارك واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نفذت مفارز الأمن […]

ظهرت المقالة حملة منع المضاربين بالأسعار في رمضان تبدأ بإتلاف 94 طناً من المواد الغذائية أولاً على Eishan.