2024-03-12 12:42:10 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن لمدة عشر سنوات عن جريمة انتحال صفة ضابط في جهاز المخابرات الوطني العراقي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة بقصد الحصول على منافع مالية بلغت أكثر (350) مليون دينار لقاء تعيين أشخاص بأوامر تعيين مزورة خلال عام 2023″، لافتا إلى […]

ظهرت المقالة السجن 10 سنوات بحق مدان بانتحال صفة ضابط: أوامر تعيين مزورة أكسبته الملايين أولاً على Eishan.