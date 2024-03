شركة اور العامة تباشر بعملية تجهيز ثمانية اطنان من مادة الالمنيوم للقطاع الخاص

2024-03-12 13:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شركة اور العامة انها قامت بتجهيز كميات جديدة من مقاطع الالمنيوم للقطاع الخاص لرفد السوق المحلي.وذكر بيان للشركة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الكميات المجهزة من الالمنيوم بلغت 8 طن للسوق المحلي.واضاف، ان قطاع الالمنيوم في الشركة شهد تطور ملحوظ في عملية التجهيز والانتاج بعد التحرك المركزي...

