مشاركة منتخب الجودو في بطولة أنطاليا مهددة بالإلغاء

2024-03-12 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعألمح اتحاد الجودو المركزي إلى إمكانية إلغاء مشاركته في بطولة (أنطاليا غراند سلام) المزمع اقامتها نهاية شهر آذار الحالي والتي تعد آخر محطات التأهيل إلى أولمبياد باريس (2024) وذلك لأسباب مالية، على الرغم من تواصل تحضيرات المنتخب الوطني في القاعة التخصصية بغية الحفاظ على مستواهم الفني والبدني.وقال رئيس الاتحاد المركزي للجودو سمير الموسوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "المشاركة المرتقبة في تركيا مهددة بالإلغاء بسبب تأخر وصول المنح المالية، إذ إن جميع الأنشطة الرياضية المحلية متوقفة ولا يمكن تحديد مواعيد البطولات، لأن المدربين لديهم سقف زمني من أجل تهيئة لاعبيهم".وأضاف أن " قرار التأجيل أو الإلغاء سيلقي بظلاله على الروح المعنوية للاعبين، لذا فقد ارتأى الاتحاد عدم الإعلان عن مواعيد النشاطات المحلية سواء منافسات أو دورات تدريبية لحين تأمين الأموال اللازمة".وكان فريق الشرطة قد توج بلقب بطولة أندية العراق للجودو لفئتي الشباب والمتقدمين التي استضافتها قاعة نادي الجيش بمشاركة (18) نادياً، في حين أحرز نادي الحشد الشعبي المركز الثاني وتقاسم ديالى والجيش المركز الثالث.وفي فئة الشباب حصد نادي الجيش المركز الأول وحل الكرخ في المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث نادي النجف ونال نادي الشوملي المركز الثالث.