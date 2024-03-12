الزراعة: مشاريع للشباب في تصنيع العلاجات واللقاحات البيطرية والأدوية والمبيدات

2024-03-12 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - محمد الطالبياعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مشاريع للشباب في تصنيع العلاجات واللقاحات البيطرية والأدوية والمبيدات، مؤكدة ان الشباب عنصر اساسي في عمل مفاصل الزراعة.وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، لوكالة الأنباء (واع): إن "مؤتمر الشباب والمستقبل الزراعي في العراق الذي عقد كلف بتحقيق أمور كثيرة من ضمنها زج الشباب بالعملية الإنتاجية لكون الشباب الأساس بالعملية الانتاجية المستقبلية وأغلبهم خريجو كليات ولذلك سيحقق المؤتمر نتائج إيجابية لإيجاد سوق عمل للشباب بدل من أن تكون طاقات معطلة ستكون طاقات منتجة".وأضاف القيسي، أن "الشباب عنصر اساسي في عمل مفاصل الزراعة، إذ بدأت الزراعة بالقرى العصرية التي خصصت للشباب والخريجين الذين ليس لديهم وظيفة ولذلك معول عليهم برفد العملية الزراعية والقطاع الزراعي بخبراتهم وهذا حقق نتائج ايجابية".وأوضح أن "وزارة الزراعة لا تنظر إلى الشباب بأنه سيقوم بالعملية الزراعي والإنتاج النباتي وإنما هناك حلقات كثيرة منّ ضمنها المكاتب الزراعية ومنها تدخل في تصنيع العلاجات واللقاحات البيطرية والأدوية والمبيدات والأسمدة فهناك ورشة واسعة لاستيعاب هذه الطاقات الشبابية الذين هم أصحاب كفاءة وهمة في عملية الدخول بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيوان فضلاً عن الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي".