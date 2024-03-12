جنايات كربلاء المقدسة: السجن ست سنوات بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية

2024-03-12 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، حكمـا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اصدرت حكمـا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات- قسم بريد وتوفير كربلاء عن جريمة اختلاسها مبالغ مالية"، مبينا ان "المدانة اقدمت على التلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حساب مشتكيات".وأضاف، أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الاخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".