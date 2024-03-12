كربلاء المقدسة.. تشكيل 40 فرقة جوالة رقابية خلال شهر رمضان

2024-03-12 13:24:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيميأعلنت شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، تشكيل 40 فرقة جوالة لتكثيف الجهود الرقابية على المواد الغذائية في الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمطاعم، فيما أشارت إلى تفاصيل الخطة الخاصة بشهر رمضان المبارك.وقال مدير الشعبة، إيهاب صلاح الموسوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على توجيه المدير العام للدائرة صباح الموسوي، فقد أعدت شعبتنا ونظيراتها في القطاعات الصحية ( المركز ، الحر ، الحسينية ، الهندية )، خطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك".وأشار إلى، أنه "تم تهيئة 20 فرقة صحية صباحية، و20 فرقة مسائية، لتكثيف جولاتها التفتيشية للتحري عن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وإتلافها في آليات البلدية، تمهيداً لنقلها لمواقع الطمر الصحي في المحافظة، وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب العلاقة".وأضاف، أن "المفارز الصحية المتواجدة في السيطرات الخارجية ستكون متواجدة على مدار الساعة، إذ ستقوم بمراقبة المواد الغذائية الداخلة الى المدينة عبر منافذها الأربعة، وإحالة تلك المواد الى الفحص المختبري قبل عرضها في الأسواق العامة، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية في الأسواق والمحال التجارية ومخازن البيع المفرد والجملة والمطاعم وأماكن الباعة الجوالين".ولفت إلى أنه "سيتم أيضاً زيارة مجمعات ومشاريع المياه وقياس نسبة الكلور الموجودة ضمن مياه الشبكة".