2024-03-12 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها من كشف 983 معاملةً مُزوَّرةً في الأنبار مُتعلّقة بتخصيص قطع أراضٍ لشريحة الجرحى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألَّف فريقاً ميدانياً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تفيد بوجود ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل قطع أراضٍ تمَّت؛ استناداً إلى مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ".

وأضاف ان "الفريق انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود وباشر بتدقيق أضابير1140 معاملة تسجيل قطع أراضٍ لشريحة الجرحى ضمن محضر التوزيع للعام 2021"، مشيراً إلى أنَّ "الفريق اكتشف بعد التدقيق والتقصّي والمُتابعة المُضنية وجود 983 معاملةً مُزوَّرةً".

وأكد "وجود 257 مُعاملةً أخرى يجري الفريق التحقيق فيها".

يذكر ان هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر شباط الماضي عن تنفيذ أمر القبـض عـلى مسـؤولين فـي بلـديـات الأنـبار، وكشف 127 معاملة قطع أرضٍ مُزوَّرة في مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود.