توجه لشمول أكثر من 14 ألف امرأة بالرعاية الاجتماعية في الأنبار

2024-03-12 13:24:02 - المصدر: واع

الانبار ـ واع ـ احمد الدليميأعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لشمول اكثر من 14 الف امرأة بالرعاية الاجتماعية في محافظة الانبار.وقال مدير قسم الحماية الاجتماعية للمرأة في الانبار محمود داود محمود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم الحماية في المحافظة شمل في العام الماضي نحو 10 الاف و700 امرأة انبارية ضمن الحماية الاجتماعية وتم تسليمهن البطاقات الذكية".وأضاف ان "هناك مساعي ضمن الوجبة الثانية تتضمن اضافة 14 الف امرأة بعد توفير التخصيصات المالية الخاصة بهم"، مبينا ان "47 الف سلة غذائية وزعت على المستفيدات من الرعاية الاجتماعية".واكد انه "بالتعاون مع دائرة صحة الانبار، تم شمول 1037 امرأة بالتأمين الصحي، ومن المؤمل اجراء المسح الميداني لاكثر من 14 الف امرأة أخرى، حيث قدمت طلباتهن عبر الرابط الالكتروني (مظلتي) للاعوام 2023 و2024".ولفت، الى ان "لجانا فرعية تم تخصيصها في جميع الاقضية والنواحي من اجل تقديم الخدمات للنساء فاقدات المعيل بالمحافظة، فضلا عن الفرق الميدانية الجوالة التي وصلت الى جميع القرى والمناطق البعيدة لتبسيط الاجراءات عن النساء وتقديم الخدمات لهم".