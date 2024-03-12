الدفاع توضح حقيقة اعتقال مجموعة من الضباط داخل الكلية العسكرية الأولى

2024-03-12 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، توضيحاً بشأن حقيقة اعتقال مجموعة من الضباط داخل الكلية العسكرية الأولى.

ونفت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية والصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق باعتقال مجموعة من الضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى".

وأكدت، أن "موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الأخبار الخاصة بها وبالدوائر المديريات التابعة لها".