بغداد.. القبض على شخص بحوزته 10 أختام وشاب يطلق النار على نفسه للانتحار

2024-03-12 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، بالقاء القبض على شخص بحوزتة 10 أختام وأصابة أخر باطلاق ناري بعد محاولته الانتحار بمناطق متفرقة من العاصمة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم إلقاء القبض على شخص ضبط بحوزته 10 اختام لشركات مختلفة"، مبيناً أن "عملية القاء القبض تمت بعد نصب كمين له ضمن شارع سلمان فائق في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وفي حادث منفصل، اشار المصدر الى أنه "تمت اصابة شخص تولد 2008 بعد اطلاق النار على نفسه في منطقة ام الكبر والغزلان شرقي العاصمة بغداد"، موضحاً أن "المصاب يعاني من حالة نفسية، حسب ادعاء ذويه".