السجن 6 سنوات بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في كربلاء

2024-03-12 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، حكمًـا بالسجن لمدة ست سنوات عن جريمة اختلاس مبالغ مالية بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات - قسم بريد وتوفير المحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات كربلاء، أصدرت حكمـا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات- قسم بريد وتوفير كربلاء عن جريمة اختلاسها مبالغ مالية".

وأضاف البيان، ان "المدانة أقدمت على التلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حساب مشتكيات".

واكد أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".