2024-03-12 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، تمكن ملاكاتها من كشف (983) معاملة مزورة متعلقة بتخصيص قطع أراض لشريحة الجرحى في محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألف فريقا ميدانيا، للتحري عن معلومات تلقاها المكتب تفيد بوجود ترويج وإنجاز معاملات تسجيل قطع أراض تمت، استنادا إلى متمسكات مزورة".

وأضاف البيان، ان "الفريق انتقل إلى مديرية بلدية عامرية الصمود وباشر بتدقيق أضابير (1140) معاملة تسجيل قطع أراض لشريحة الجرحى ضمن محضر التوزيع للعام 2021"، مؤكدا أن "الفريق اكتشف بعد التدقيق والتقصي والمتابعة المضنية وجود (983) معاملة مزورة".

وأشار إلى "وجود (257) معاملة أخرى يجري الفريق التحقيق فيها".

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر شباط الماضي عن تنفيذ أمر القبض على مسؤولين في بلديات الأنبار، وكشف (127) معاملة قطع أرض مزورة في مديرية بلدية عامرية الصمود.







