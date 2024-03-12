الشرطة الاتحادية تلقي القبض على (9) متهمين بينهم بالإرهاب في بغداد

2024-03-12 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت الشرطة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من القاء القبض على (9) متهمين من بينهم بالإرهاب في بغداد.وذكرت الشرطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه"ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ أوامر القاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل ، والتي جاءت بإسناد مفارز الجهد الاستخباري والأجهزة الأمنية العاملة ضمن قواطع المسؤولية ، إذ تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في منطقة سبع البور/ قرية ساكت العلي".واضافت ان "مفارز الفرقة ذاتها تمكنت ايضاً في مناطق (سبع البور، الغزالية ) من تنفيذ مذكرات قبض قضائية صادرة بحق (رجل وامرأة) بتهمة (التهديد) ، فيما أسفر الجهد الأمني لقطعات الفرقة الآلية والقطعات الملحقة بها عن إلقاء القبض على (6) متهمين بمواد قانونية تنوعت بين ( مخدرات ، قتل ، خيانة أمانة ، التجاوز على الاراضي الزراعية ) جاءت وفق مذكرات قبض قضائية وأثناء تنفيذ ممارسات أمنية ضمن قواطع المسؤولية في جانب الكرخ ببغداد ضمن مناطق ( حي السلام، البياع ابو دشير، علوة الرشيد )".ولفتت إلى أنه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".