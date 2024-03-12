لليوم الثالث تواليا.. أسعار الذهب تحافظ على استقرارها في بغداد و اربيل

2024-03-12 13:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، (12 آذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي457 الف دينار، وسعر الشراء 453 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند427 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 423 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 460 الف دينار و470 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين430 الفاً و 440 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 530 ألف دينار، وعيار 21 بيع 465 ألف دينار، وعيار 18 بيع 400 ألف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.