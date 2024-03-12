2024-03-12 13:36:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها من كشف 983 معاملةً مُزوَّرةً في الأنبار مُتعلّقة بتخصيص قطع أراضٍ لشريحة الجرحى. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألَّف فريقاً ميدانياً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تفيد بوجود ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل قطع أراضٍ تمَّت؛ استناداً إلى […]

ظهرت المقالة النزاهة: 983 معاملة مزورة بمعاملات تخصيص قطع أراضي الجرحى في الأنبار أولاً على Eishan.