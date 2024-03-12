2024-03-12 13:36:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلن عبد الرحمن زيباري، القاضي الكردي في المحكمة الاتحادية، انسحابه من عضوية المحكمة اليوم الثلاثاء. وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام كردية، إنه يعلن انسحابه من المحكمة الاتحادية، “احتجاجاً على قراراتها الأخيرة، ضد إقليم كردستان”. وذكر سليمان: “من منطلق شعوري بالمسؤولية، أمام شعب كردستان بجميع مكوناته، وأمام مؤسساته، وكيانه الدستوري، فإنني أعلن انسحابي من […]

ظهرت المقالة القاضي عبد الرحمن زيباري ينسحب من عضوية المحكمة الاتحادية احتجاجا على قراراتها ضد الإقليم أولاً على Eishan.