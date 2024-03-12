2024-03-12 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن حقيقة اعتقال مجموعة من الضباط داخل الكلية العسكرية الأولى. ونفت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، “ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية والصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق باعتقال مجموعة من الضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى”. وأكدت، أن “موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة […]

ظهرت المقالة الدفاع توضح بشأن اعتقال ضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى أولاً على ايرث نيوز.