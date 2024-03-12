جنايات كربلاء: السجن ست سنوات بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية

2024-03-12 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الثلاثاء، حكمـا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات- قسم بريد وتوفير كربلاء عن جريمة اختلاسها مبالغ مالية. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، ورد لايرث نيوز، أن “المدانة اقدمت على التلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حساب مشتكيات”. وأضاف أن “الحكم بحقها […]

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