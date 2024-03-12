2024-03-12 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، بأن السويد، التي أصبحت في الآونة الأخيرة، عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا تريد قواعد دائمة للحلف في البلاد. وأضاف بيلستروم، قائلا: “بالطبع ستعمل مؤسسات حلف شمال الأطلسي في السويد، لكننا لا نريد قواعد دائمة للحلف”. ويوم أمس الاثنين، تم […]

ظهرت المقالة السويد تعارض نشر قواعد لحلف الناتو في البلاد أولاً على ايرث نيوز.