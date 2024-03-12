2024-03-12 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء، تمكُّن ملاكاتها من كشف (٩٨٣) معاملةً مُزوَّرةً في الأنبار مُتعلّقة بتخصيص قطع أراضٍ لشريحة الجرحى. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، أفاد بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألَّف فريقاً ميدانياً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تفيد بوجود ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل […]

ظهرت المقالة النـزاهـة: تكشف وجود ٩٨٣ معاملةً مُزوَّرةً بتخصيص قطع أراضٍ لشريحة الجرحى في عامرية الصمود أولاً على ايرث نيوز.