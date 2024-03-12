2024-03-12 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انخفض متوسط العمر المتوقع الذي كان يتزايد منذ عقود في مختلف أنحاء العالم، بشكل مفاجئ عامي 2020 و2021 في خضم أزمة كوفيد-19، بحسب دراسة نشرت الثلاثاء في مجلة “لانسيت”. وأشارت الدراسة إلى أنّ متوسط العمر المتوقع انخفض خلال هاتين السنتين في 84% من نحو 200 دولة ومنطقة أخضعها الباحثون للدراسة، أي في العالم […]

ظهرت المقالة دراسة: فايروس كورونا تسبب بخفض متوسط العمر المتوقع بمختلف أنحاء العالم أولاً على ايرث نيوز.