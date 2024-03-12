2024-03-12 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يستعد المنتخب الوطني للتجذيف للمغادرة إلى إسبانيا خلال اليومين المقبلين من أجل الدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى الحادي عشر من شهر نيسان المقبل. وقال رئيس الاتحاد المركزي للتجذيف عبدالسلام خلف في بيان إن “المنتخب سيتدرب تحت إشراف الفرنسي فنسنت داساري، الذي سبق أن قاد المنتخب الوطني، إذ تم إنهاء عقد المدرب المشرف […]

ظهرت المقالة مدرب فرنسي يقود منتخب التجديف العراقي تحضيراً لأولمبياد باريس أولاً على ايرث نيوز.