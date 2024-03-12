أسعار الطماطم تقفز للضعف في ثاني أيام رمضان في أسواق السليمانية

2024-03-12 14:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدى قرار منع دخول المحاصيل الزراعية المستوردة، خارج البلاد، إلى ارتفاع كبير بأسعار الطماطم في أسواق السليمانية، هذا اليوم الثلاثاء، وسط مطالبات بحل الازمة خلال هذا الشهر الفضيل.

وقال رئيس اللجان النقابية في علوة السليمانية سرور على عبد الرحمن في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "سعر كيلو غرام الواحد من الطماطم الان في علوة السليمانية هو بنحو 1400 دينار ويصل للمستهلك بنحو 2000 دينار (ضعف السعر المعتاد) وهذا بسبب ان الحكومة العراقية وبالاتفاق مع وزارة الزراعة في حكومة الإقليم منعت استيراد المنتجات الزراعية من خارج البلاد".

ولفتت إلى أنه "الآن الطماطم التي تصل السليمانية تأتي من البصرة، وهنالك قلة في العرض وزيادة في الطلب كون كل العراق يعتمد في هذا الموسم على إنتاج البصرة من الطماطم".

وبين ان "الأسعار ومنذ خمسة أيام بدأت بالارتفاع التدريجي، وهنالك تعاون مشترك بين حكومتي بغداد وأربيل لفسح المجال لاستيراد الطماطم من الخارج اعتبارا من يوم غد الأربعاء لسد الحاجة الداخلية من المنتج خلال أيام الشهر الفضيل".

وتراوحت أسعار الطماطم قبل الارتفاع في علوة السليمانية مابين 600 إلى 700 دينار الكيلوغرام الواحد قبل شهر رمضان.