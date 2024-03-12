2024-03-12 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل الإشارة الذكية والرادارات بالطرق السريعة اعتباراً من الجمعة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مديرية المرور العامة، إذ جرى مناقشة جملة من الموضوعات منها دخول الإشارة الضوئية الذكية والرادارات بالطرق السريعة الى الخدمة يوم الجمعة الموافق الـ15 من آذار الحالي".

وأكد الوزير أن "دائرة المرور تقوم ببذل مزيد من الجهود لكي تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين"، مشدداً على "إكمال العلامات المرورية وهندسة الطرق، والإسراع في إنجاز اللوحات الجديدة للعجلات لاستبدالها، وتطوير نظام تسجيل المركبات وإجازات السوق، ومتابعة الطرق الخارجية التي تكثر فيها الحوادث المرورية".