الدفاع تنفي اعتقال ضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى

2024-03-12 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، اعتقال ضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية في الوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية والصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق باعتقال مجموعة من الضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى لا صحة له".وأكدت الوزارة، أن "موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الأخبار الخاصة بها وبالدوائر المديريات التابعة لها".