2024-03-12 14:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً خاصاً بتسويق الحنطة للموسم الزراعي الحالي وأصدر عدّة توجيهات من بينها إعداد دراسة لبناء سايلوات جديدة.

وجرى، خلال الاجتماع، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استعراض الخطّة الزراعية لمحصول الحنطة في الأراضي المروية، في ظل التحديات المائية الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة عموماً، والآليات الموضوعة لمواجهتها، التي ساعدت الفلاحين والمزارعين على تجاوزها".

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة باستيعاب الكميات المتوقع حصادها من محصول الحنطة، التي جاءت في ضوء الالتزام بالتوجيهات التي أصدرتها وزارتا الزراعة والموارد المائية، بخصوص اعتماد المرشات والتقنيات الحديثة في السقي، وتعزيز الملاكات العاملة بوزارة التجارة في منافذ التسويق والخزن؛ لاستيعاب هذه الزيادة.

وشدد السوداني على أهمية الالتزام بتسديد المستحقات المالية للفلاحين حال التسليم، والتأكيد على الأجهزة الأمنية المختصة بتعزيز الخطة الأمنية الخاصة بمنع تهريب محصول الحنطة ومحاسبة المهربين.

كما وجه بإعداد دراسة متكاملة بشأن إمكانية بناء سايلوات جديدة للخزن في المحافظات المنتجة للحبوب الزراعية، عن طريق مشاريع صندوق العراق للتنمية، وإشراك القطاع الخاص فيها.