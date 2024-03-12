مديرية الأحوال تعلن آلية جديدة للحجز على البطاقة الوطنية

2024-03-12 14:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، عن آلية جديدة للحجز على البطاقة الوطنية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تقرر ان تكون آلية الحجز بنظام الساعات موزعة على مدار اليوم لتكون كل دائرة بطاقة وطنية لها ساعة محددة يكون الرابط فيها متاح".

وأوضحت، أن "الوقت سيكون من بعد العاشرة مساءً والى الثانية عشر مساءً متاح الى الجميع وكما موضح بالجدول ادناه".



