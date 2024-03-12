2024-03-12 14:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، تفعيل الإشارة الذكية والرادارات بالطرق السريعة اعتباراً من يوم الجمعة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مديرية المرور العامة"، مبينة انه "جرى خلال الاجتماعي مناقشة جملة من الموضوعات منها دخول الإشارة الضوئية الذكية والرادارات بالطرق السريعة الى الخدمة يوم الجمعة الموافق 2024/3/15".

ووجه وزير الداخلية، بحسب البيان، بأن "تقوم دائرة المرور ببذل مزيد من الجهود لكي تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين"، مشدداً على "إكمال العلامات المرورية وهندسة الطرق، والإسراع في إنجاز اللوحات الجديدة للعجلات لاستبدالها، وتطوير نظام تسجيل المركبات وإجازات السوق، ومتابعة الطرق الخارجية التي تكثر فيها الحوادث المرورية".