2024-03-12 14:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصريةكشفت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار عن وضع حجر الاساس لـ 3 مشاريع بتمويل من البنك المركزي اهمها انشاء مدارس ومراكز صحي في عدد من قرى محافظة ذي قار .وذكر بيان لمكتب معاون محافظ ذي قار غسان الخفاجي تلقته شبكة اخبار الناصرية، انه تم وضع حجر الاساس...

The post بالصورة: ذي قار وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع بتمويل من البنك الدولي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.