2024-03-12 14:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت الاحزاب التركمانية في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر اجراؤها في العاشر من شهر حزيران المقبل، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء مقاعد "الكوتا".

وقال الممثل عن الاحزاب التركمانية كرخي آلطي برماخ في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الغاء مقاعد الكوتا يخالف الدستور ويخالف المادة 49 الضامنة لحقوق المكونات"، مضيفاً أن "قرار المحكمة سيتسبب في اضعاف مبادئ الديمقراطية في اقليم كوردستان".

وطالب ممثل الأحزاب التركمانية الأمم المتحدة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بالتدخل لإلغاء هذا القرار".

كما طالب رئيس اقليم كوردستان ورئيس وزراء الاقليم بالتدخل لإلغاء القرار"، مؤكدا ان "الاحزاب التركمانية قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية لحين اعادة نظام كوتا المكونات والعودة الى المسار الدستوري".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.