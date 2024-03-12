المحكمة الاتحادية تعلق على انسحاب القاضي زيباري

2024-03-12 14:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علّقت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، على انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري.

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط".

وأعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العراقية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انسحابه من المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا ضد اقليم كوردستان.

وقال القاضي زيباري الذي شغل منصبه ممثلا في المحكمة الاتحادية عن الإقليم في مؤتمر صحفي عقده في اربيل حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وامكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح اقليم كوردستان بصفته إقليما دستوريا معترفا به في العديد من المواد الدستور الاتحادي".

وعزا القاضي سبب انسحابه الى "ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد شيئا فشيئا عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية".